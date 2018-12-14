ABD Başkanı Trump: Çin anlaşmak istiyor
ABD Başkanı Trump, 'Çin, büyük ve çok kapsamlı bir anlaşma istiyor ve bu çok yakında gerçekleşebilir.' dedi.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD otomobillerine yönelik ek gümrük vergisini kaldırma kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çin'in ABD ile gerçekleşen ticaret savaşı sebebiyle beklenen büyümeyi yakalayamadığını belirten Trump, "Çin, ek gümrük vergilerini askıya aldı. ABD mükemmel iş çıkarıyor. Çin, büyük ve çok kapsamlı bir anlaşma istiyor ve bu çok yakında gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.
China just announced that their economy is growing much slower than anticipated because of our Trade War with them. They have just suspended U.S. Tariff Hikes. U.S. is doing very well. China wants to make a big and very comprehensive deal. It could happen, and rather soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018
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