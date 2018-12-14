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ABD Başkanı Trump: Çin anlaşmak istiyor

ABD Başkanı Trump, 'Çin, büyük ve çok kapsamlı bir anlaşma istiyor ve bu çok yakında gerçekleşebilir.' dedi.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD otomobillerine yönelik ek gümrük vergisini kaldırma kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

 

 

Çin'in ABD ile gerçekleşen ticaret savaşı sebebiyle beklenen büyümeyi yakalayamadığını belirten Trump, "Çin, ek gümrük vergilerini askıya aldı. ABD mükemmel iş çıkarıyor. Çin, büyük ve çok kapsamlı bir anlaşma istiyor ve bu çok yakında gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı. 

 

 
 

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