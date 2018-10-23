ABD Başkanı Trump: Riyad'ın Kaşıkçı olayını örtbas çabası, gördüğüm en kötü kılıfına uydurma çabasıydı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "Riyad'ın Kaşıkçı olayını örtbas çabası, gördüğüm en kötü kılıfına uydurma çabasıydı" dedi.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI SERTTİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Trump, "Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti. Erdoğan'ın sözlerini soruşturma sonucunu gördükten sonra değerlendirebilirim." dedi.

"KONGREYE BIRAKACAĞIM"

Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunde "Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur" dedi.

"BEN ÇEKİLİRSEM, RUSYA VE ÇİN ANINDA TALİP OLURLAR"

Ortadoğu için "dünyanın en fırtınalı kısımlarından biri" ifadesini kullanan ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan bugüne dek bizim için önemli bir müttefik oldu. Eğer ben çekilirsem, emin olun, Rusya ve Çin anında 110 milyar dolarlık askeri siparişe talip olurlar." ifadelerini kullanarak, Suudi Arabistan'a yönelik bir yaptırım yoluna gitme niyeti olmadığını bir kez daha gösterdi.