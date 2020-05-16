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Dünya

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişini görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick'i görevden aldığı bildirildi.

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:58
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Amerikan "Politico" dergisinin haberine göre, Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye gönderdiği mektupta Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick’i görevden aldığını belirtti.

Mektupta "Federal programları ve faaliyetlerin etkinliğini, ekonomiyi teşvik etmemiz aşırı derecede önemli. Başmüfettiş bu hedeflerin başarılmasında kritik bir rol üstlendi." ifadelerini kullanan Trump, Senatonun rızası ve tavsiyesiyle Linick’i görevden aldığını ve Başmüfettişlik pozisyonu için "tamamen güvendiği ve uygun vasıfları taşıyan" birinin adaylığını Senatoya sunacağını kaydetti.

Haberde, Trump’ın Linick’i görevden alma niyetini Kongreye bildirdiği ve kararın 30 gün içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

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