ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak amacıyla Avrupa'nın kendi ordusunu kurması gerektiğini söylemesine sosya medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Macron'un teklifini "çok küstahça" olarak niteleyen Trump, Avrupa'nın önce NATO'daki "adil payını" ödemesi gerektiğini söyledi.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!