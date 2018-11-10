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ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak amacıyla Avrupa'nın kendi ordusunu kurması gerektiğini söylemesini 'çok küstahça' olarak nitelendirdi.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak amacıyla Avrupa'nın kendi ordusunu kurması gerektiğini söylemesine sosya medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. 

Macron'un teklifini "çok küstahça" olarak niteleyen Trump, Avrupa'nın önce NATO'daki "adil payını" ödemesi gerektiğini söyledi.

 

 

Geçtiğimiz günlerde Europe 1'de açıklamalarda bulunan Macron, "Gerçek bir Avrupa ordusuna sahip olmadıkça Avrupalıları koruyamayacağız. Tehditkar olabileceğini gösteren ve sınırlarımıza dayanmış bir Rusya'ya karşı, daha egemen, ABD'ye bağımlı olmayan ve tek başına kendini savunan bir Avrupa'ya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

 

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