Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Trump, Hindistan’ın S-400 alımıyla ilgili konuştu: Görecekler, çok hızlı yanıt vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rus hava savunma sistemi S-400 alımıyla ilgili olarak bu ülkeye yakın zamanda yanıt verileceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump, gazetecilerin Hindistan'ın Rus hava savunma sistemi S-400'leri alması durumunda tutumlarının ne olacağı sorusuna "Hindistan görecek. Siz de sandığınızdan daha erken göreceksiniz" yanıtını verdi.
 
Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bipin Rawat, New Indian Express'e verdiği demecinde, Hindistan hükümetinin S-400 anlaşması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulayabileceğinin farkında olduğunu ancak Yeni Delhi'nin bağımsız bir politika izlediğini ifade etmişti.
 
Geçtiğimiz hafta Rusya ile Hindistan Yeni Delhi'ye S-400 sistemlerinin tedariki için sözleşme imzaladı. 5.4 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyor.
 
(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Preveze Deniz Zaferi - Tarihte bugün 28 Eylül 1538

Preveze Deniz Zaferi - Tarihte bugün 28 Eylül 1538

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA