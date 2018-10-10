ABD Başkanı Trump, Hindistan’ın S-400 alımıyla ilgili konuştu: Görecekler, çok hızlı yanıt vereceğiz

Trump, gazetecilerin Hindistan'ın Rus hava savunma sistemi S-400'leri alması durumunda tutumlarının ne olacağı sorusuna "Hindistan görecek. Siz de sandığınızdan daha erken göreceksiniz" yanıtını verdi.

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bipin Rawat, New Indian Express'e verdiği demecinde, Hindistan hükümetinin S-400 anlaşması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulayabileceğinin farkında olduğunu ancak Yeni Delhi'nin bağımsız bir politika izlediğini ifade etmişti.

Geçtiğimiz hafta Rusya ile Hindistan Yeni Delhi'ye S-400 sistemlerinin tedariki için sözleşme imzaladı. 5.4 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyor.

(Sputnik)