ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan'ın aracılığıyla İran-ABD arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün başlayan ve yaklaşık 21 saat süren yoğun temaslara ilişkin, "İşte bu, müzakereler iyi geçti ve birçok başlıkta mutabık kalındı ama en önemli konu olan 'nükleer' hakkında anlaşma sağlanamadı" dedi.

Trump, ABD'nin daha önceden de belirttiği İran'ın uranyum zenginleştirmesine yönelik kırmızı çizgisi doğrultusundaki tutumunu koruyarak, "An itibarıyla geçerli olmak üzere ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacaktır. Bir noktada herkesin girmesine ve çıkmasına izin verilecek bir duruma ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine ilişkin ifadelere değinerek, "Bu dünya çapında bir şantajdır ve özellikle ABD başta olmak üzere ülke liderleri asla şantajla susturulmayacaktır" dedi.

"İRAN'A GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEYEN GEMİLER TESPİT EDİLECEK"

ABD Donanması'na, İran'a Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret ödeyen uluslararası sulardaki her geminin tespit edilmesi ve engellenmesi talimatı verdiğini söyleyen Trump, "Yasa dışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvende olmayacak. Ayrıca İranlıların boğazlara döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız" ifadesini kullandı.

"BİZE ATEŞ EDEN İRANLILAR HAVAYA UÇURULACAK"

Trump, İran'ın bu duruma herhangi bir müdahalede bulunması durumunda çok sert bir karşılık alacağını belirterek, "Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı havaya uçurulacaktır" dedi. ABD Başkanı, "İran, ülkeyi harabeye döndürmüş olan bu durumu nasıl sonlandıracağını herkesten daha iyi biliyor. Donanmaları imha edildi, Hava Kuvvetleri ortadan kaldırıldı, uçaksavar ve radar sistemleri işe yaramaz hale geldi" şeklinde konuştu.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamaney ve diğer yetkililere değinen Trump, "Liderlerinin büyük bir kısmı, nükleer emelleri yüzünden öldü" ifadelerini kullandı.

"ORDUMUZ UYGUN BİR ZAMANDA İRAN'DAN GERİYE KALAN NE VARSA TAMAMINI ORTADAN KALDIRACAK"

Trump, "Abluka yakında başlayacak. Diğer ülkeler de bu ablukaya dahil olacak. İran'ın bu yasadışı şantaj eyleminden kar elde etmesine izin verilmeyecek. Para istiyorlar ve daha da önemlisi nükleer silah istiyorlar. Ayrıca, silahımız yüklü ve ateşlemeye hazır. Ordumuz uygun bir zamanda İran'dan geriye kalan ne varsa tamamını ortadan kaldıracak" açıklamasını yaptı.

Trump açıklamasının devamında, "İran, Hürmüz Boğazı'nı açma sözü vermişti ve bunu kasıtlı olarak yerine getirmedi. Bu durum, dünyanın dört bir yanındaki birçok insan ve ülke için endişe, karmaşa ve acıya neden oldu. Donanmalarının tamamını ve 'mayın döşeme gemilerinin' büyük bir kısmı tamamen imha edilmiş olmasına rağmen, suya mayın döşediklerini söylüyorlar. Bunu yapmış olabilirler, ancak hangi gemi sahibi bu riski almak ister ki" dedi.

ABD Başkanı, "İran'ın ve 'liderlerinin' kalan kısmının itibarına büyük bir leke ve kalıcı zarar verildi, ancak biz bunların hepsini aştık. Söz verdikleri gibi, bu uluslararası su yolunu bir şekilde açma sürecine başlamaları iyi olur. Her yasayı ihlal ediyorlar" diye konuştu.

"ÜZERİNDE ANLAŞILAN NOKTALAR, NÜKLEER GÜCÜN TAHMİN EDİLEMEZ İNSANLARIN ELİNE GEÇMESİNE İZİN VERMEKLE KIYASLANDIĞINDA ÖNEMSİZ KALIYOR"

"Pakistan'dan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Başbakan Şahbaz Şerif'in nazik ve son derece yetkin liderliğinde İslamabad'da gerçekleşen toplantı hakkında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından tam olarak bilgilendirildim" diyen Trump, Başbakan Şerif ve Genelkurmay Başkanı Munir'e yönelik, "Onlar çok olağanüstü insanlar ve Hindistan'la yaşanabilecek korkunç bir savaşta 30 ila 50 milyon kişinin ölümüne engel olduğum için sürekli bana teşekkür ediyorlar. Bunu duymaktan her zaman memnuniyet duyuyorum" dedi.

ABD Başkanı temaslara ilişkin, "Çok detaylı bilgi verebilir ve elde edilen birçok şeyden bahsedebilirim, ancak önemli olan tek bir şey var: İran nükleer emellerinden vazgeçmeye istekli değil. Birçok açıdan, üzerinde anlaşılan noktalar, askeri operasyonlarımızı sonuna kadar sürdürmemizden daha iyi, ancak tüm bu noktalar, nükleer gücün bu kadar istikrarsız, zor ve tahmin edilemez insanların eline geçmesine izin vermekle kıyaslandığında önemsiz kalıyor" ifadelerine yer verdi.

Trump, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Zaman geçtikçe, üç temsilcim de gayet normal bir şekilde, İran temsilcileri (İran Meclis Başkanı) Muhammed Bakır Galibaf, (Dışişleri Bakanı) Abbas Arakçi ve (İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) Ali Bakıri'ye karşı çok dostane ve saygılı davrandı. Ancak bu önemli değil çünkü en önemli konuda çok kararlıydılar ve her zaman söylediğim gibi, en başından beri ve yıllar önce de belirttiğim gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak."