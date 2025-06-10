ABD Başkanı Trump, kurşun geçirmez cam fanusta açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Şimdi Los Angeles'taki, California'daki durumla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Binlerce ulusal muhafız ve deniz piyadesi konuşlandırdık ve orada önemli isyana karşı bunu yaptık. ABD bayrağı asla düşmeyecek

Ordumuz ABD'yi tehdit edenlerle savaşıyor. İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız. Kimse bizimle uğraşmak istemez.

Los Angeles'ta vahşi saldırılar oldu, müdahale ettik.

Çeteleri finanse edenler var, mücadelemiz sürecek. Bayrakları yakanlar var hapse girmeli

Biz Trump yönetimi olarak şehirlerimizin işgal edilmesi, yabancı düşmanlar tarafından ele geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biden yönetiminin aksine

Molotof kokteyli atıyorlar onun yanında araçları ateşe veriyorlar ve bu insanlar huzuru bozuyorlar

Gösteriler esnasında ellerinde büyük çekiçler ve balyozlarla beraber kaldırımları kırıyorlardı. Bu insanlar amatör göstericiler değil profesyonel. Los Angeles'taki polislerde aslında çok iyiler ama askerler kadar sert duramıyorlar

6 ay önce dünyanın en soğuk ülkesiydik, şimdi sıcak noktadayız. Sıcak ve soğuktan kastım, nakit akışıyla alakalı. Suudi Arabistan'a bakıyorsunuz, Körfez ülkelerine bakıyorsunuz; oradan para akıyor buraya.

Kaliforniya güvenli hale geldiğinde Ulusal Muhafızlar ayrılacak

Belediye Başkanı, Kaliforniya Valisi onlar peki ne yapıyorlar? Onlar yetersizler. Oradaki bu isyancıların, bu huzuru bozanların bunu yapmalarına müsaade ettiler. Bunlar criminal işgalciler