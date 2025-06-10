İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2025 Çarşamba / 15 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2251
  • EURO
    44,9095
  • ALTIN
    4187.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Trump: İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız
Dünya

ABD Başkanı Trump: İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız

Kuzey Carolina'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, 'Ordumuz ABD'yi tehdit edenlerle savaşıyor. İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız. Kimse bizimle uğraşmak istemez' dedi.

Haber Merkezi10 Haziran 2025 Salı 23:28 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump: İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, kurşun geçirmez cam fanusta açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Şimdi Los Angeles'taki, California'daki durumla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Binlerce ulusal muhafız ve deniz piyadesi konuşlandırdık ve orada önemli isyana karşı bunu yaptık. ABD bayrağı asla düşmeyecek

Ordumuz ABD'yi tehdit edenlerle savaşıyor. İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız. Kimse bizimle uğraşmak istemez.

Los Angeles'ta vahşi saldırılar oldu, müdahale ettik.

Çeteleri finanse edenler var, mücadelemiz sürecek. Bayrakları yakanlar var hapse girmeli

Biz Trump yönetimi olarak şehirlerimizin işgal edilmesi, yabancı düşmanlar tarafından ele geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biden yönetiminin aksine

Molotof kokteyli atıyorlar onun yanında araçları ateşe veriyorlar ve bu insanlar huzuru bozuyorlar

Gösteriler esnasında ellerinde büyük çekiçler ve balyozlarla beraber kaldırımları kırıyorlardı. Bu insanlar amatör göstericiler değil profesyonel. Los Angeles'taki polislerde aslında çok iyiler ama askerler kadar sert duramıyorlar

6 ay önce dünyanın en soğuk ülkesiydik, şimdi sıcak noktadayız. Sıcak ve soğuktan kastım, nakit akışıyla alakalı. Suudi Arabistan'a bakıyorsunuz, Körfez ülkelerine bakıyorsunuz; oradan para akıyor buraya.

Kaliforniya güvenli hale geldiğinde Ulusal Muhafızlar ayrılacak

Belediye Başkanı, Kaliforniya Valisi onlar peki ne yapıyorlar? Onlar yetersizler. Oradaki bu isyancıların, bu huzuru bozanların bunu yapmalarına müsaade ettiler. Bunlar criminal işgalciler

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.