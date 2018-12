ABD Başkanı Trump ile eski Dışişleri Bakanı Tillerson birbirlerine hakaretler yağdırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kovduğu eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, kovulduğu günden bu yana toplum önüne nadiren çıktığı anlardan birinde, Trump ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump'ı "disiplinsiz ve okumaktan nefret eden biri olarak" tanımlayan Tillerson, bunun karşılığında Trump'tan, "Bir taş kadar kalın kafalı, ben hayatımda böyle tembel bir adam görmedim. Mental olarak son derece yetersizdi." cevabını aldı.

ABD'nin Houston kentindeki bir Kanser Tedavi Merkezi için düzenlenen akşam yemeğinde CBS televizyonunun politika yazarı Bob Schieffer'in sorularını yanıtlayan Tillerson, "Sayın Trump'ın bana 'Bir şey yapmak istiyorum ve onu bu şekilde yapmak istiyorum' dediği neredeyse her zaman kendisine 'Ne yapmak istediğinizi anlıyorum, fakat onu yapamazsınız, çünkü yasalara aykırı' demek zorunda kalıyordum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ı "disiplinsiz" olarak tanımlayan Tillerson, "Yasalara aykırı bir şeyi yapamayacağını söylediğim her zaman küplere biniyordu." dedi.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!