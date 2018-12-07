ABD Başkanı Trump ile eski Dışişleri Bakanı Tillerson birbirlerine hakaretler yağdırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kovduğu eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, kovulduğu günden bu yana toplum önüne nadiren çıktığı anlardan birinde, Trump ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump'ı "disiplinsiz ve okumaktan nefret eden biri olarak" tanımlayan Tillerson, bunun karşılığında Trump'tan, "Bir taş kadar kalın kafalı, ben hayatımda böyle tembel bir adam görmedim. Mental olarak son derece yetersizdi." cevabını aldı.

"Trump küplere biniyordu"

ABD'nin Houston kentindeki bir Kanser Tedavi Merkezi için düzenlenen akşam yemeğinde CBS televizyonunun politika yazarı Bob Schieffer'in sorularını yanıtlayan Tillerson, "Sayın Trump'ın bana 'Bir şey yapmak istiyorum ve onu bu şekilde yapmak istiyorum' dediği neredeyse her zaman kendisine 'Ne yapmak istediğinizi anlıyorum, fakat onu yapamazsınız, çünkü yasalara aykırı' demek zorunda kalıyordum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ı "disiplinsiz" olarak tanımlayan Tillerson, "Yasalara aykırı bir şeyi yapamayacağını söylediğim her zaman küplere biniyordu." dedi.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

"CIA Direktörü Mike Pompeo, yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Olağanüstü bir iş çıkaracak! Rex Tillerson'a da bugüne dek sunduğu hizmetten dolayı teşekkürler! Gina Haspel ise ilk kadın CIA Direktörümüz olacak. Hepinizi tebrik ederim!"

"Sanırım benden artık bıkmıştı"

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump tarafından kovulmasına atıfta bulunarak, "Sanırım benim her gün kendisine 'Bunu öyle yapamazsınız, fakat şöyle yapabilirsiniz' diyen biri olmamdan artık bıkmıştı." sözlerini kullandı.

"Okumayı sevmeyen biriyle çalışmak çok zordu"

ABD Başkanı Trump ile aralarında ortak bir değer yargısına sahip olmadıklarını belirten Tillerson, ExxonMobil şirketinde CEO görevinde bulunduğu döneme atıfla, "Süreçlerinde detaylıca planlandığı ve son derece disiplinli bir işin ardından disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan, olayların detaylarıyla ilgilenmekten kaçınan biri ile çalışmaya başlamak benim için fazlasıyla zor olmuştu." ifadelerini kullandı.

"Amerikan halkının 128 karakterle tatmin olması rahatsız edici"

Politikalarını ve kabine değişimlerini (Tillerson'ın kovulması dahil) sosyal medya üzerinden duyurmaya hevesli olan Trump'ın Twitter kullanımı konusunda da bir değerlendirmede bulunan Tillerson, "Amerikan halkının olaylar hakkında çok az bir bilgiyle yetinme arzusu, 128 karakterlik bir mesajla tatmin olmaları beni rahatsız ediyor." dedi.

Yaptığı yorumların Trump'a karşı bir eleştiri olmadığının altını çizen Tillerson, "Fakat bir Amerikalı olarak, toplum olarak, vatandaş olarak endişeliyim." diye konuştu.

"Bir taş kadar kalın kafalının tekiydi"

ABD Başkanı Trump ise Tillerson'ın bu açıklamalarının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanarak, "Bir taş kadar kalın kafalının tekiydi, ben hayatımda böyle tembel birini görmedim. Yeterli mental kapasitesi bile yoktu." dedi.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018