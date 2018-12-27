ABD Başkanı Donald Trump: İsrail'e 4,5 milyar dolar veriyoruz bu yüzden iyi olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Suriye'den çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yarısı Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek bölgede bulunan ABD'li askerlerle bir araya geldi.

Yaklaşık 5 bin ABD askerinin bulunduğu Irak'ta konuşan Trump, Suriye'den çekilme kararını bir kez daha savunarak, "Birçok insanın düşünme tarzuma geleceğini düşünüyorum. Kafamızı kullanmaya başlamanın zamanı geldi." dedi.

ABD'nin polis memuru olmadığını da vurgulayan Trump, "ABD dünyanın polis memuru olmaya devam edemez. Yükün sürekli üzerimizde olması adil değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

Dünyanın bir çok ülkesinde ABD'nin askeri üslerinin bulunması hakkında da, "Tüm dünyaya yayıldık. Biz çoğu insanın duymadığı ülkelerde varız. Açıkcası bu saçmalık" dedi.

"DAHA FAZLA VAKTİMİZ YOK"

ABD Başkanı Trump, Irak yolculuğu sırasında kendisi ile görüşen generallerle yaptığı konuşmasında, generallerin kendisinden vakit istediği söyledi. Başkan Trump'ın cevabı ise, "Hayır. Daha fazla vaktimiz yok. Onları yendik." şeklinde oldu.

"İSRAİL'E ÇOK İYİ BAKACAĞIZ"

İsrail'in Suriye'den ABD kuvvetlerinin çekilmesinin İran tehlikesini artıracağı yönünde endişelerine de cevap veren Trump, "Netanyahu ile konuştum. Ona yılda 4,5 milyar dolan verdiğimizi söyledim. Elçiliği Kudüs'e taşıyan bendim. İsrail iyi olacak. Ve eğer raporlara bakarsanız İsrail'e çok daha fazlasını verdiğimizi de görürsünüz." ifadelerine yer verdi.

"IRAK'TA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Trump, ABD askeri varlığının Suriye'den çekileceğini tekrar vurgularken, Irak'taki ABD askeri varlığının kalmaya devam edeceğini ve çekilmeyi düşünmediklerini vurguladı.