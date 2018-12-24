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ABD Başkanı Trump: İyileşmen ve toparlanman için dua ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya'da meydana gelen tsunami felaketine ilişkin 'İyileşmen ve toparlanman için dua ediyoruz. Amerika sizinle.' değerlendirmesini yaptı.

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Trump, Twitter'dan Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde meydana gelen tsunami felaketine ilişkin mesaj yayımladı.
 
Tsunami felaketini "düşünülemez bir yıkım" olarak nitelendiren Trump, "200'den fazla kişi öldü ve yaklaşık bin kişi yaralandı. İyileşmen ve toparlanman için dua ediyoruz. Amerika sizinle." ifadelerini kullandı.
 
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 222'ye çıktığını, yaralı sayısının 843 olduğunu bildirmişti.
 
Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

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