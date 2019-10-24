ABD Başkanı Trump: İzin vermeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ’ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
- İHA
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu. Biz asla yeniden yapılanmış bir DEAŞ’ın bu alanlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
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