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ABD Başkanı Trump: İzin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ’ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

  • İHA
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu. Biz asla yeniden yapılanmış bir DEAŞ’ın bu alanlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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