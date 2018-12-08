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ABD Başkanı Trump, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i, Genelkurmay Başkanlığına aday gösterdiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi Ekim 2019'da sona erecek olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un yerine, mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i aday gösterdiğini belirtti.

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Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "4 yıldızlı General Mark Milley'i General Joe Dunford'un yerine Genelkurmay Başkanı olarak aday göstermekten memnuniyet duyuyorum. Bu inanılmaz iki beyefendiye ülkemize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Devir teslim tarihi daha sonra belirlenecek." ifadesini kullandı.

Milley, Amerikan ordusunda karizmatik kişiliğinin yanı sıra kadınların da çatışma bölgelerinde görev yapmasına verdiği destekle biliniyor.

Orgeneral Milley, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından yakalanan ve daha sonra ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest kalan Çavuş Bowe Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.

Genelkurmay Başkanı Dunford ise 2015'te eski Başkan Barack Obama tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde 2 yıl daha uzatılmıştı.

Milley'in, Genelkurmay Başkanlığı görevine başlaması için ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

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