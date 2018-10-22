ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı hakkında duyduklarımdan memnun değilim

ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Suudi Veliaht Prens Selman'la Kaşıkçı cinayetini görüştü.

ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan'ın soruşturma için bir aylık süre talebi çok uzun. Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudilerden duyduklarımdan tatmin olmadım." dedi.

Suudi Veliaht Prensi ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile biraraya geldi.

(TRT Haber)