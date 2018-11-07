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ABD Başkanı Trump, konuşma yaptığı kürsüde CNN muhabiri ile tartıştı

ABD Başkanı Trump, Kongre ara seçimleri sonrasında yaptığı basın toplantısı sırasında kendisine sorduğu sorular sebebiyle CNN muhabiri Acosta ile sözlü tartışmaya girdi.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleri sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, CNN muhabiri Jim Acosta'nın ABD'ye sığınan mülteciler ve Rusya soruşturması hakkındaki sorularına sinirlenerek, "Bırak ülkeyi ben yöneteyim, CNN'i de sen yönet." dedi.

Bir Beyaz Saray çalışanının, sorusunu sormakta ısrarcı olan Acosta'nın elinden mikrofonu almaya çalıştığı görülürken Trump, "O mikrofonu yere bırak." dedi.

Çok sinirlendiği gözlenen Trump, CNN muhabiri Acosta mikrofonu bırakıp yerine oturana dek konuşma yaptığı kürsüden uzaklaştı.

CNN muhabiri Jim Acosta'ya öfkesi dinmeyen Trump, "Sen kaba ve berbat bir insansın. Halk düşmanısın." ifadelerini kullandı.

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