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ABD Başkanı Trump, Maduro ile iş yapan ülkelere yaptırım getirmeyi düşünüyor

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun gelirlerine darbe vurmak için yaptırım skalasını ABD dışına da taşıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Maduro ile iş anlaşmasını sürdüren uluslararası petrol şirketleri ve hükûmetlerin, bu anlaşmaları minimuma indirmeleri noktasında çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bolton ayrıca, ABD'nin Güney Amerika ülkelerine askeri müdahalesini öngören 1823 tarihli Monroe Doktirini'ni dile getirmekten de korkmadıklarını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gelirlerine ket vurmak için bu ülkeyle ticari ilişkisini sürdüren yabancı şirketlere yönelik yeni yaptırımlar getirmeyi düşünüyor.
 
ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Reuters TV’ye yaptığı açıklamada, “Doğrudan bu hedefe doğru ilerliyoruz. Dahası, atabileceğimiz bir dizi ek adım üzerine çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.” diye konuştu.
 
ABD öncülüğündeki birçok Batılı devlet, “Maduro’nun 2018’de yeniden devlet başkanı seçilmesini gayrimeşru ilan ederek” Ocak 2019’da kendini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden Venezuela Meclis Başkanı Juan Guaido’ya verdiği desteği sürdürüyor.
 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan ve ihracat gelirlerinin yüzde 90’ını petrolden kazanan Venezuela, ABD’nin petrol yaptırımlarına maruz kalmıştı. Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA, ABD tarafından yaptırıma maruz bırakılmış ve “şirketin gelirleri Guaido’nun kullanımına sunulmadığı sürece” bu şirketle iş yapılması yasaklanmıştı. ABD’nin PDVSA’ya yönelik yaptırımı, bugüne dek yalnızca ABD’li şirketleri kapsıyordu.
 
ABD Başkanı Trump’ın Venezuela Temsilcisi Elliott Abrams, ABD’li yetkililerin dünya genelindeki petrol şirketleri ve hükûmet yetkilileriyle bir araya gelerek Maduro’yla aralarındaki iş anlaşmalarını minimuma indirmeleri noktasında ikna çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.
 
“MONROE DOKTRİNİ TABİRİNİ KULLANMAKTAN KORKMUYORUZ”
 
Nicolas Maduro, yaşanan uzun soluklu krizin ardından ülkesindeki devlet fonksiyonlarının kontrolünü ve ordunun sadakatini yeniden kazanmış durumda bulunuyor.
 
Juan Guaido’nun Maduro yönetimindeki bir dizi komutan ile iletişim halinde olduğunu iddia eden John Bolton, “Başkan Trump, Rusya’nın Venezuela’daki artan askeri varlığına karşı da bütün opsiyonları değerlendiriyor. Bunların içerisinde tabii ki yaptırımlar da bulunuyor.” sözlerini kullandı.
 
Dönemin ABD Başkanı James Monroe’nun ismiyle anılan ve ABD’nin Güney Amerika ülkelerine silahlı müdahalede bulunmasına olanak sağlayan 1823 Monroe Doktrini’ne gönderme yapan Bolton, “Trump yönetimi altında, Monroe Doktrini tabirini kullanmaktan korkmuyoruz. Monroe Doktrini’nin bir amacı da, yabancı güçlerin bölgeye müdahil olmasının ve yeniden kolonileştirmesinin önüne geçiyor olmasıdır.” ifadelerini kullanarak ABD’nin müdahalesinin meşru, diğer herhangi bir ülkenin müdahalesinin ise gayrimeşru olduğunu ima etti.

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