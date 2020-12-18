İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6556
  • EURO
    9,3854
  • ALTIN
    464.575
  • BIST100
    1408.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Trump: Moderna'nın koronavirüs aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı
Dünya

ABD Başkanı Trump: Moderna'nın koronavirüs aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Moderna'nın koronavirüs aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı” dedi.

DHA18 Aralık 2020 Cuma 16:41 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 16:42
ABONE OL

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Moderna aşısının da onay aldığını açıkladı. 

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Moderna'nın Koronavirüs aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı. Dağıtımı hemen başlayacak” dedi. 

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulunmuştu. 

 FDA bağımsız uzmanlar paneli, bugünkü toplantısında 20 "evet" oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Covid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.