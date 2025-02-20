İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3183
  • EURO
    37,9925
  • ALTIN
    3442.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Trump, Musk'ın kendisine destek veren açıklamasını paylaştı
Dünya

ABD Başkanı Trump, Musk'ın kendisine destek veren açıklamasını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı Elon Musk'ın 'Başkanın Ukrayna konusundaki içgüdüleri kesinlikle doğru. Bu kadar ailenin oğlunu ve bu kadar evladın babasını bu anlamsız savaşta kaybetmesi gerçekten üzücü.' açıklamasını paylaştı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Musk'ın kendisine destek veren açıklamasını paylaştı
ABONE OL

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Musk'ın Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin ifadelerine yer verdi.

Başkan Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elon Musk: Başkanın Ukrayna konusundaki içgüdüleri kesinlikle doğru. Bu kadar ailenin oğlunu ve bu kadar evladın babasını bu anlamsız savaşta kaybetmesi gerçekten üzücü."

- MUSK, ZELENSKİY'NİN ESKİ DERGİ POZLARINI ELEŞTİRDİ

Öte yandan Musk, X'ten yaptığı paylaşımda Zelenskiy'nin, Temmuz 2022'de eşi ile birlikte "Vogue" dergisi için çektirdiği fotoğrafını eleştirdi.

Musk, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken çekilen fotoğrafa, "O bunu yaparken çocuklar savaş cephelerinde ölüyordu." notunu düştü.

Trump, dün Truth Social'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilgili paylaşımında, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.