İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,322
  • 6,0668
  • 225.615
  • 104.141
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Trump: Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, 'Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderler baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Metropole Hotel'de yapılan görüşmede, Trump ile Kim arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak." ifadesini kullandı.

Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti.

Öte yandan Kim ise "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Baş başa görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere geçti.

ORTAK İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan Trump'ın bugünkü programı ile ilgili yazılı açıklamaya göre, Trump ile Kim, yerel saatle 14.05'te (TSİ 10.05) ortak imza töreni gerçekleştirecek.

Trump, yerel saatle 15.50'de (TSİ 11.50) basın toplantısı düzenleyerek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Dün başlayan Trump-Kim zirvesinin ilk günündeki görüşmelerin pozitif geçtiği bildirilmiş, asıl zirve görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

Başkan Erdoğan´a doğum günü sürprizi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adana'daki üniversitenin adı "Alparslan Türkeş" oldu

Adana'daki üniversitenin adı 'Alparslan Türkeş' oldu

Netanyahu aleyhindeki iddianamenin sunulması bekleniyor

Netanyahu aleyhindeki iddianamenin sunulması bekleniyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

'Arakanlı Müslümanları kabul etmeye hazırım'

'Arakanlı Müslümanları kabul etmeye hazırım'

Türkiye'den 'Yerli petrol' hamlesi

Türkiye'den 'Yerli petrol' hamlesi

'Trump için birçok kez yalan söyledim'

'Trump için birçok kez yalan söyledim'

ABD'den BMGK'ya Venezuela çağrısı

ABD'den BMGK'ya Venezuela çağrısı

Bakan Albayrak'tan 'Kushner' paylaşımı

Bakan Albayrak'tan 'Kushner' paylaşımı
 

POPÜLER HABERLER

'Biz tökezlersek İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner'

'Biz tökezlersek İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner'

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdü

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdü

Dikkat! Yeniden yapılandırma için son şans

Dikkat! Yeniden yapılandırma için son şans

Türkiye'nin dev tatbikatı Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye'nin dev tatbikatı Yunanistan'ı korkuttu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA