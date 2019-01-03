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ABD Başkanı Trump: Piyasalarda yaşanan düşüş küçük bir arızaydı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüşü, bir 'küçük bir arıza' olarak niteledi ve çeşitli ticari anlaşmalar imzalandığında piyasanın yeniden yukarı gideceğini savundu.

  • DHA
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Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Trump, "Geçen ay hisse senedi piyasasında küçük bir arıza yaşadık. Piyasa, biz ticari konularda anlaşmalar yaptıkça ve birkaç şey daha olduğunda yeniden yukarı dönecek" diye konuştu.
 
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaların istikrarlı tutulmasına yardım etmesi gerektiğini de savunan Trump, "Fed'den biraz yardıma ihtiyacımız var; ancak, iyi olacağız. Ticaret anlaşmaları sonuç vermeye başlıyor" dedi.
 
Trump ayrıca, Çin ile ticaret savaşının sona  erdirilmesine yönelik müzakerelerin çok iyi ilerlemekte olduğunu söyledi. ABD'den bir heyet ticaret müzakereleri için 7 Ocak'ta Pekin'e gidecek.
 
Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi, Kasım sonunda Arjantin'de yaptıkları  görüşmede ABD ile Çin arasında ticaret savaşının sona erdirilmesi için  müzakerelere 90 gün tanıma konusunda anlaşmışlardı.

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