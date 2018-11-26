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ABD Başkanı Trump: Rusya ile Ukrayna arasında olanlardan hoşnut değilim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen gerilimden hoşlanmadığını söyledi.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimden hoşlanmadığını söyledi. Beyaz Saray'dan çıktığı esnada basın mensuplarına konuşan Trump, Avrupalı liderlerle bir çözüm arayışında olduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre dün sabah saatlerinde, Azak Denizi'nde Rus savaş gemileriyle Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş; Rusya'ya ait savaş gemileri, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu. 

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