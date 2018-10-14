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ABD Başkanı Trump: (Savunma Bakanı) Mattis görevden ayrılabilir

Amerikan CBS kanalına röportaj veren Trump, ABD Savunma Bakanı Mattis'in görevden ayrılabileceğini açıkladı.

  • star.com.tr
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Amerikan CBS kanalının "60 Dakika" programına pazar günü röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in görevinden ayrılabileceğini açıkladı.

Sunucu Lesley Stahl tarafından James Mattis'in görevden ayrılıp ayrılmayağı sorusuna "Bilmiyorum, (Mattis) Bana ayrılacağını söylemedi" yanıtını veren Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Mattis ile çok iyi bir ilişkim var. 2 gün önce onunla öğle yemeğindeydim. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Evet ayrılabilir. Gerçeği bilmek istersen, bence o bir tür demokrat. Ama General Mattis iyi bir adam. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Ayrılabilir. Yani, bir noktada herkes ayrılıyor. Herkes. İnsanlar ayrılıyor. Burası Washington"

 

 

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