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ABD Başkanı Trump, sınıra yapılması planlanan bariyerin görselini paylaştı

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına yapılması planlanan çelik çit bariyerin görselini paylaştı. Bariyerin ölümcül detaylarını da öne çıkaran Trump, 'İşte çelik çıta bariyerimizin dizaynı, hem tamamen etkili hem de çok güzel' ifadelerini kullandı.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına yapılması planlanan çelik çit bariyerin görselini paylaştı. Bariyerin ölümcül detaylarını da öne çıkaran Trump, "İşte çelik çıta bariyerimizin dizaynı, hem tamamen etkili hem de çok güzel" ifadelerini kullandı.

Meksika sınırına duvar

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’ye yasa dışı yollardan giren yaklaşık 2-3 milyon göçmeni geri göndereceğini belirmişti.

Trump başkan olduktan sonra ilk tv mülakatını CBS kanalına yaptı. Mülakatın henüz tamamı yayınlanmamış dahi olsa, yayınlanan bir kısmı ABD'de gündem oldu.

Trump, sayılarını 2-3 milyon olarak açıkladığı suça karışmış kaçak göçmenleri bir an önce sınır dışı edeceğini söyledi. Trump, sınır dışı edilecek olan göçmenlerde önceliğin, "sabıka kaydı olanlar, uyuşturucu satıcıları, silahlı çete üyelerinin" olacacağını dile getirdi.

Seçim çalışmalarında Meksika ile ABD arasına duvar öreceğini açıklayan Trump’a bu projeyi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği soruldu. Trump ise bu projenin devam ettiğini söylemişti.

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