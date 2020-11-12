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Dünya

ABD Başkanı Trump, yeni Savunma Bakanı Vekili'ne emekli albay başdanışman atadı

ABD Başkanı Trump, yeni Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller'e başdanışman olarak emekli Albay Douglas Macgregor'u atadı.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 07:41 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 07:49
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Macgregor'un ataması henüz resmi olarak duyurulmadı ancak Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, emekli albayın Trump'a yakın olmasından dolayı atandığını ileri sürdü.

Macgregor'un, aynı zamanda Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin çekilmesini tavsiye eden önemli bir analist olduğu ifade ediliyor.

Diğer taraftan, resmi olmayan verilere göre rakibi Demokrat Joe Biden'ın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'ın, Pentagon'daki üst düzey sivil yetkililerinin büyük bir çoğunluğunu görevden alıp yerine kendisine yakın isimleri ataması dikkat çekiyor.

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