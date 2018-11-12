ABD Başkanı Trump'ta Fransa dönüşü açıklama: Bu böyle devam edemez
ABD Başkanı Donald Trump, Paris seyaheti sonrası Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Diğer ülkelere askeri koruma için milyarlarca dolar ödeme yaptıklarını söyleyen Trump, 'Bu çok zengin ülkelerin ABD'ye askeri koruma için para ödemesi ya da kendilerini koruması zamanı geldi' dedi.
- star.com.tr
Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenleri kapsamında bulunduğu Paris'ten dönen ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Trump şu açıklamaları yaptı:
"Dünya liderleriyle olan toplantılarımda birçok başarı elde ettiğim Fransa'dan yeni döndüm. ABD’ye, hem askeri hem de ticaret konusunda adil davranılmadığı gerçeğini ortaya çıkarmak kolay olmadı. Diğer ülkelere askeri koruma için çok büyük ödemeler, yüz milyarlarca dolar ödeme yapıyoruz."
Askeri korumaya karşılık aynı ülkelerle ticarette milyarlarca dolar kaybettiklerini söyleyen Trump, "Bu böyle devam edemez. Bu çok zengin ülkeler ya ABD'nin askeri koruması için ödeme yapmak zorundalar ya da kendi kendilerini korumalarının zamanı geldi. Ticaret adil ve serbest olmalı" ifadelerini kullandı
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