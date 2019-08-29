Trump'tan korkutan uyarı: Hazırlıklı olun! Çok büyük olacak

İki yıl önce Porto Riko'yu vuran Dorian Kasırgası´nın haftasonu Atlantik Okyanusu´na kıyısı olan Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından, kasırganın Pazar gecesi geç saatlere doğru Florida´ya ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü!" ifadelerini kullandı.