ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına verdiği bir demeçte gizli bir ABD üssünde UFO enkazı saklandığı iddialarını yalanladı. Trump, UFO'ların varlığına ilişkin ise "Bu konuda şüpheliyim. Her şey mümkün" diye konuştu.

Fox News'e verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump, UFO iddialarına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

"BU KONUDA ŞÜPHELİYİM"

Gazeteci Tucker Carlson'ın UFO'lara ilişkin bir sorusunu yanıtlayan Trump, "Bu konuya fazla girmek istemiyorum. Fakat kişisel olarak bu konuda şüpheliyim" dedi. Kendisini "inanan biri" olarak tanımlamadığını söyleyen Trump, yine de "her şeyin mümkün olduğunu" ifade etti.

PİLOTLARI ÖRNEK GÖSTERDİ

UFO'larla ilgili olarak kendisine bir defalığına bilgilendirme yapıldığını söyleyen Trump, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bence muhtemelen… Ne istiyorlarsa onu düşünsünler... Demek istediğim şu, bunun (UFO gördükleri) üzerine yemin eden insanlar var, değil mi? Pilotlar geliyor ve bunu söylüyorlar. Bu pilotlar bu hususi dünyayla pek ilgili pilotlar da değiller. Ancak bazı şeyler gördüğünü söyleyen insanlar var."

"BU KONUDA AÇIK FİKİRLİYİM" Bir hükümet yetkilisinin ABD'nin UFO enkazına sahip olmasına ilişkin iddiasının doğru olacağını "zannetmediğini" söyleyen Trump, "Yine de bu konuda açık fikirliyim" dedi.