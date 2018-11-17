ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşeceğim ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile konuşacağını söyledi