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ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile konuşacağını söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme yapacağını söyledi.

Washington Post, CIA'in cinayetin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği yönünde bir rapor hazırladığını öne sürmüştü.

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