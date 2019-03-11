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ABD Başkanı Trump'tan yaz saati açıklaması: Bence mahsuru yok

ABD Başkanı Donald Trump, sabit saat uygulamasını desteklediğini duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasının kalıcı olmasını desteklediğini açıkladı.

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Benim açımdan yaz saati uygulamasının kalıcı olmasında bir mahsur yok." ifadelerini kullandı.

ABD'de özellikle tarım bölgeleri olarak bilinen Florida ve California eyaletlerinin temsilcileri, Kongre'ye bir tasarı sunarak yaz saati uygulamasının kalıcı olmasını önermişti.

Mevcut uygulamada bir değişiklik olmazsa ABD'de yaz saati uygulaması 3 Kasım 2019'a kadar sürecek.

ABD'de ülke genelinde hafta sonu saatler 1 saat ileri alındı ve böylece ülkenin "Doğu Yakası Zaman Dilimi"nde bulunan Washington DC, New York, New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta ile Türkiye arasındaki saat farkı 8'den 7'ye indi.

"Merkez Zaman Dilimi"ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da 9 yerine 8 oldu.

"Dağlık Zaman Dilimi"nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City şehirleri ile Türkiye arasındaki saat farkı 10'dan 9'a düştü.

"Pasifik Zaman Dilimi" kapsamındaki Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle kentleri ile Türkiye arasındaki fark ise 11'den 10 saate indi.

ABD'nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12'den 11'e, Hawaii eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı da 14'ten 13'e düştü.

Nabi hoca´nın efelere eşlik ettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü

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