ABD Başkanı Vietnam Başbakanı ile görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Vietnam ziyareti kapsamında Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü.

ABD ile Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ele alan ikili, karşılıklı yatırım fırsatlarını da değerlendirdi.

Biden ve Chinh, Boeing ile Vietnam havalimanlarının 7,8 milyar dolarlık yeni anlaşma imzaladığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Görüşmede, Biden, Cninh'i eylül sonunda New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında görmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

