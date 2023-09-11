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Dünya

ABD Başkanı Vietnam Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh yaptıkları görüşmede, ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in Vietnam Havayollarıyla 7,8 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
ABD Başkanı Vietnam Başbakanı ile görüştü
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Vietnam ziyareti kapsamında Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü.

ABD ile Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ele alan ikili, karşılıklı yatırım fırsatlarını da değerlendirdi.

Biden ve Chinh, Boeing ile Vietnam havalimanlarının 7,8 milyar dolarlık yeni anlaşma imzaladığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Görüşmede, Biden, Cninh'i eylül sonunda New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında görmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

  • Vietnam Havayolları
  • ABD-Vietnam görüşmesi
  • Biden

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