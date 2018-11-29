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ABD BaşkanıTrump, Putin ile görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Arjantin'de yapacağı görüşmeyi iptal etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne hareketinden önce Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
 
Rusya'nın Ukrayna'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım." dedi.
 
Trump paylaşımında, "Bu sorunun bir an önce çözümüyle birlikte anlamlı bir zirve olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
ABD Başkanı Trump, bu hafta içinde Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan "tam rapor" beklediğini kaydetmişti.
 
Putin'le Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
 
Rus savaş gemileri, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

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