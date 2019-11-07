ABD baskısı geri adım attıramadı! Rusya ve Hindistan savunma iş birliğini sürdürecek
Hindistan, ABD'nin baskısına rağmen Rusya ile savunma iş birliğini geliştirmeye hazırlanıyor. Rusya başbakan yardımcısı Borisov, 'dış baskıya rağmen', Rusya ve Hindistan’ın askeri teknik işbirliğinde ortak projeleri başarıyla uyguladığını söyledi. Hindistan Savunma Bakanı Singh ise, Rusya ile askeri teknik işbirliğini daha da geliştirmeye kararlı olduklarını belirtti.
- TM Dijital Haber Merkezi
Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan'ın iki devletin savunma endüstrisindeki bağlarını güçlendirmek için Rusya ile askeri teknik işbirliğini daha da geliştirmeye kararlı olduklarını belirtti.
Rusya başbakan yardımcısı Borisov, S-400 uçaksavar füzesi sistemlerinin teslimatı ve diğer projeler gibi "dış baskıya rağmen", Rusya ve Hindistan’ın askeri teknik işbirliğinde ortak projeleri başarıyla uyguladığını söyledi.
Borisov, "Ayrıca, 2030 yılına kadar Rus-Hindistan askeri teknik işbirliği programının müzakere edilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir." dedi.
Borisov'a göre, "2018'de, iki ülke arasındaki ticaret cirosu, 2017 rakamlarına göre yüzde 17 artarak yaklaşık 11 milyar dolara yükseldi."
Hindistan Savunma Bakanı Singh salı günü, mevcut ticaret anlaşmalarının ve ikili işbirliğine yönelik bakış açılarının uygulanmasını görüşmek üzere Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile bir araya geldiği Moskova’daki bir Rus-Hint sanayi konferansına katıldı. Singh Çarşamba günü ise Rus mevkidaşı Sergei Shoigu ile bir araya geldi.
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