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ABD, Basra Körfezi'nde gözetleme ve istihbarat çalışmalarına başlayacak

İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere´ye ait bir gemiye el koymasının ardından, gemilerin körfezden serbest ve güvenli bir geçişini sağlamak adına ABD'nin Basra Körfezi'nde gözetleme ve istihbarat çalışmalarına başlayacağı duyuruldu.

  • DHA
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ABD Savunma Müsteşarı John Rood, ABD'nin müttefikleri ile birlikte `Sentinel´ (Gözcü) adını verdikleri sistemle, gemilerin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden serbest ve güvenli geçişi için yeni bir çalışmaya başladıklarını söyledi.
 
Rood ayrıca, ABD donanması ve hava kuvvetlerinin de gözetim ve istihbaratlar doğrultusunda bölgede istikrarı sağlamaya katkı sağlayacaklarını ekledi.

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