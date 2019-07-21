ABD Savunma Müsteşarı John Rood, ABD'nin müttefikleri ile birlikte `Sentinel´ (Gözcü) adını verdikleri sistemle, gemilerin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden serbest ve güvenli geçişi için yeni bir çalışmaya başladıklarını söyledi.

Rood ayrıca, ABD donanması ve hava kuvvetlerinin de gözetim ve istihbaratlar doğrultusunda bölgede istikrarı sağlamaya katkı sağlayacaklarını ekledi.