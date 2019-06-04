ABD Basra Körfezi'nde uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçağıyla tatbikat gerçekleştirdi
ABD’nin mayısın başlarında İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla Ortadoğu’ya sevk ettiği USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ve nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı, ‘hava saldırısı simülasyonlu’ tatbikat gerçekleştirdi.
Tatbikata ayrıca gemilerde kulanılan F/A-18 Super Hornet tipi avcı uçakları, MH-60 Sea Hawk helikopterleri ve havadan erken uyarı ve kontrol uçakları katılarak, ‘hava saldırısı simülasyonu’ icra etti.Ortadoğu’ya gönderilen gruba bir Patriot füze bataryasının ve USS Arlington askeri nakliye gemisinin katılacağı duyuruldu.
(Akşam)
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