Tatbikata ayrıca gemilerde kulanılan F/A-18 Super Hornet tipi avcı uçakları, MH-60 Sea Hawk helikopterleri ve havadan erken uyarı ve kontrol uçakları katılarak, ‘hava saldırısı simülasyonu’ icra etti.Ortadoğu’ya gönderilen gruba bir Patriot füze bataryasının ve USS Arlington askeri nakliye gemisinin katılacağı duyuruldu.

(Akşam)