ABD bazı ülkeleri İran yaptırımlarından muaf tutmayı değerlendiriyor
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ülkenin amacının İran´ın petrol ihracatını tamamen kesmek olduğunu ancak bazı ülkelere, yaptırımlar dahilinde, İran´dan petrol satın alma izni verilebileceğini duyurdu.
- DHA
Nauert, "ABD, bazı ülkelere İran´dan petrol hakkı tanımayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Her ülke için ayrı değerlendirmeler yapıyoruz" dedi ve ekledi: "Asıl hedefimiz İran´ın petrol ihracatını tamamen kesmek."
Nauert daha önceki bir konuşmasında, Hindistan´ın İran´dan petrol satın aldığını ve Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmalarını hatırlatarak, bunların iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek hareketler olmadığını söylemişti.
Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan, ülkedeki şirketlerin ABD´nin yaptırım kararına rağmen, petrolü İran´dan satın almayı tercih ettiğini söylemişti. Bakan Pradhan, "Şirketlerimiz iki gün önce bir karar alarak Kasım ayında petrolü İran´dan satın alma kararı aldılar. ABD´nin yaptırımlarından muaf olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Bu Hindistan´ın yeni diplomatik gücü ve Hindistan´ın yeni liderliğinin tanınması değil midir" dedi.
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