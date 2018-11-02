Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD bazı ülkeleri İran yaptırımlarından muaf tutmayı değerlendiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ülkenin amacının İran´ın petrol ihracatını tamamen kesmek olduğunu ancak bazı ülkelere, yaptırımlar dahilinde, İran´dan petrol satın alma izni verilebileceğini duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nauert, "ABD, bazı ülkelere İran´dan petrol hakkı tanımayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Her ülke için ayrı değerlendirmeler yapıyoruz" dedi ve ekledi: "Asıl hedefimiz İran´ın petrol ihracatını tamamen kesmek."

Nauert daha önceki bir konuşmasında, Hindistan´ın İran´dan petrol satın aldığını ve Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmalarını hatırlatarak, bunların iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek hareketler olmadığını söylemişti.

Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan, ülkedeki şirketlerin ABD´nin yaptırım kararına rağmen, petrolü İran´dan satın almayı tercih ettiğini söylemişti. Bakan Pradhan, "Şirketlerimiz iki gün önce bir karar alarak Kasım ayında petrolü İran´dan satın alma kararı aldılar. ABD´nin yaptırımlarından muaf olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Bu Hindistan´ın yeni diplomatik gücü ve Hindistan´ın yeni liderliğinin tanınması değil midir" dedi.   

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Anadolu’nun kültür hafızasında 30 yıl

Anadolu’nun kültür hafızasında 30 yıl

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA