Bu haftanın başlarında, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşleri Başkanlığı Sekreter Yardımcısı James DeHart ve David Stilwell, savunma maliyet paylaşımını görüşmek üzere Güney Kore'yi ziyaret etti.

Güney Kore basınına göre Dışişleri Bakanlığı üst düzey danışmanlarından James DeHart, 4.7 milyar dolarlık savunma maliyetlerinin yalnızca bir kısmını karşılandığını iddia etti. Yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Seul'ün Washington tarafından sağlanan savunmaya daha fazla katkıda bulunmasını istediğini belirtti.

Gazete, Seul’un savunma masrafını ödememesi durumunda Washington’ın Güney Kore’den güçlerini çekebileceğine dair endişeler bulunduğunu da ileri sürdü.

Öte yandan Güney Kore'li yetkililer bu tür ödemeler için meclis onayının gerekeceğini savunuyor.

Ülkedeki Amerikan Kuvvetlerinin komutanı Robert Abrams ve Güney Koreli yetkililerle görüşen Stilwell'in söz ettiği pakete göre, Güney Koreli yöneticilere savunma maliyet paylaşımı ve Güney Kore-ABD ittifakının Kuzeydoğu Asya'da güvenliğin 'kilit noktası' olarak hizmet ettiği vurgulandı.