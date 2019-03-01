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ABD, Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD yönetimi, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koydu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamza bin Ladin için konulan ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

 Açıklamada, Hamza bin Ladin, El Kaide örgütü içinde yükselen lider olarak tanımlanarak, 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine saldırmaya teşvik eden videolar çektiği ve 2011'de öldürülen babası Usame bin Ladin'in intikamını almaya çalıştığı ifade edildi. 

Hamza bin Ladin'in 2017 yılında Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist statüsüne alındığı, bu sebeple ABD'de olan tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet İçin Ödül Programı, El Kaide’nin kilit lideri Hamza bin Ladin'e ulaştıracak kimlik veya lokasyon bilgisi için 1 milyon dolar öneriyor." denildi. 

''Biz tökezlersek İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner''

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