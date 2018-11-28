ABD, BM Güvenlik Konseyi'nden Yemen tasarısının ertelenmesini istedi

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD, İngiltere'nin hazırladığı Yemen tasarısını müzakere eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) oylamayı barış görüşmeleri yapılıncaya kadar ertelemesi talebinde bulundu.

Barış görüşmelerinin sonucunun dikkate alınmasının önemli olduğunu gerekçe gösteren ABD, konseyden tasarıyı askıya almasını istedi.

Öte yandan diplomatik kaynaklar Suudi Arabistan'ın Yemen tasarısına karşı lobi çalışmaları yaptığını belirtiyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths aralık ayının başında tarafları İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmeyi hedefliyor.

Tasarıda savaşın merkezi haline gelen ve insani yardımların girdiği en önemli noktalardan liman kenti Hudeyde'de ateşkes çağrısı yapılıyor.

Sivillerin ve sivil altyapıların hedef alınması ile Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarının kınandığı tasarıda, nüfusun yoğun olduğu yerlerde çatışmalara ve bölgedeki ülkelere füze saldırılarına son verilmesi talep ediliyor.

Karar tasarısında, savaşın taraflarından bürokrasi de dahil insani erişimin ve ticari malların ülkeye girişinin önündeki tüm engelleri iki hafta içinde kaldırmaları isteniyor.

Yemen hükümetine uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin de yardımıyla ekonomiyi desteklemek için ülkeye döviz girmesini sağlaması çağrısı da yapılan tasarıda, öğretmen, sağlık çalışanı gibi tüm memurların maaşlarının hızlı bir şekilde ödenmesi talebinde bulunuluyor.

Karar tasarısı kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girecek.

BM'ye göre dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı, kıtlığın eşiğindeki yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de 22 milyondan fazla kişi insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor, 18 milyon kişi ise açlık tehdidi altında bulunuyor.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.