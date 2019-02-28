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ABD BMGK'dan Venezuela tasarısının yarın oylanmasını talep etti

ABD, BM Güvenlik Konseyine sunduğu ve yarın oylama talep ettiği Venezuela tasarısında, barışçıl bir siyasi sürecin başlaması için uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir başkanlık seçimi yapılması çağrısı yaptı.

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ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ve oylama talep ettiği Venezuela tasarısında barışçıl bir siyasi sürecin başlaması için uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir başkanlık seçimi yapılması ve uluslararası insani yardım çağrısında bulundu.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu Venezuela tasarısının yarın oylanmasını talep etti.

ABD'nin hazırladığı karar tasarında, 20 Mayıs 2018'de yapılan başkanlık seçimlerinin adil ve özgür olmadığından derin endişe duyulduğu belirtilerek, barışçıl bir siyasi sürecin başlaması için uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir başkanlık seçimi yapılması çağrısı yapıldı.

Tasarıda, Venezuela Ulusal Meclis ve muhalefet partisi üyelerinin güvenliğinin sağlanması gerektiği de belirtildi. ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun güvenliğinden endişe duyduğunu söylemişti.

Karar tasarısında ayrıca, ülkedeki insani durumun daha kötüye gitmemesi için uluslararası insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması gerektiği çağrısı yapıldı.

Diplomatik kaynaklar ise Rusya'nın ABD'nin tasarısını veto etmesini öngördüklerini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nde bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve beş daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Venezuela muhalefetinin ABD'nin yolladığı insani yardım malzemelerini 23 Şubat'ta Kolombiya üzerinden ülkeye sokmak istemesi üzerine Venezuela güvenlik güçleri ile yaşanan şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Venezuela ekonomisinin kötüye gittiğini ve yardım arayışı içindeki halkın ülkeden ayrıldığını anlatan DiCarlo, şimdiye kadar 3,4 milyon Venezuela'nın ülkeyi terk ettiğini kaydetmişti.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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