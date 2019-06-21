ABD'den BMGK'ya acil toplantı çağrısı

ABD BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini İran konusunda acil toplantıya çağırdı.
- AA
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini İran konusunda acil toplantıya çağırdı.
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini İran konusunda acil toplantıya çağırdı.
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