ABD, Bolsonaro'nun iadesiyle ilgili Brezilya'dan resmi talep gelmediğini açıkladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Brezilya'dan, ABD'de bulunduğu iddia edilen eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile ilgili herhangi bir iade talebi iletilmediğini bildirdi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Kuzey Amerika Liderler Zirvesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın heyetinde bulunan Sullivan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sullivan, ABD'nin, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin şiddet içeren eylemlerine karşın yeni Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya desteğini yineledi.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunduğu iddia edilen Bolsonaro'nun ülkesine iade edilip edilmeyeceğine ilişkin sorular üzerine Sullivan, Bolsonaro ile direkt temasta olmadıkları için nerede olduğu hakkında kesin konuşamayacağını söyledi.

Sullivan, diğer taraftan Brezilya hükümetinden Bolsonaro'nun iadesiyle ilgili henüz herhangi bir talep almadıklarını aktardı.

Bolsonaro'nun vize durumu hakkında ise Sullivan, kendisinin değil Dışişleri Bakanlığının açıklama yapmasının doğru olacağını kaydetti.

- Ukrayna'ya desteğe devam

Sullivan, Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması dolayısıyla güvenlik harcamalarındaki olası bir kesintinin Ukrayna'ya desteği nasıl etkileyeceğine ilişkin soruları yanıtlarken, Biden'ın Ukrayna için 37 milyar dolar destek istemesine karşın Kongrenin bu miktarı artırarak 45 milyar dolar olarak belirlediğini anımsattı.

Bu miktarla Ukrayna'yı destekleyecek kaynaklara sahip olduklarını söyleyen Sullivan, 2023 boyunca bu hususta bir sıkıntı yaşanmayacağını düşündüğünü dile getirdi.