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ABD borsaları hükümetin kapanacağı endişeleriyle geriledi

New York borsasında endeksler, Amerikan federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle kapanacağı endişeleriyle sert değer kaybetti.

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New York borsasında endeksler, Amerikan federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle kapanacağı endişeleriyle sert değer kaybetti.
 
Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,99 düşüşle 22.859,60 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 1,58 kayıpla 2.467,42 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,63 azalışla 6.528,41 puana geriledi.
 
Endekslerin yönü üzerinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümetin yerel saatle cuma günü gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını, Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağına yönelik açıklamalar belirleyici oldu.
 
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Beyaz Saray'da Trump'la görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Senato'dan geçen tasarıyı sınır güvenliğine yönelik ilişkin meşru endişeleri nedeniyle imzalamayacağını bize bildirdi. Şimdi Temsilciler Meclisi'ne gidip üyelerimizle görüşeceğiz. Hükümeti açık tutmak istiyoruz ancak sınırlarımızı koruyacak bir anlaşma da istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
 
Kongre, yerel saatle cuma günü gece yarısına kadar Trump'ın onaylayacağı yeni bir tasarıyı geçiremez ya da Donald Trump geri adım atmazsa, federal hükümet bir kez daha kısmi ve geçici olarak kapanacak.

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