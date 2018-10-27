ABD borsaları kayıplarını artırdı
New York borsasında endeksler haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
- AA
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 298,68 puan (yüzde 1,20) düşüşle 24.685,87 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 47,11 puan (yüzde 1,74) azalışla 2.658,46 puana geriledi.
Son günlerde büyük düşüş yaşayan iki endeks, böylece 2018 yılındaki tüm kazançlarını kaybederek eksiye geçti.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 151,12 puan (yüzde 2,06) gerileyerek 7.167,21 puana indi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.