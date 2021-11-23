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Dünya

ABD, Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile yaptığı görüşmede ABD'nin Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini belirtti.

AA23 Kasım 2021 Salı 00:41 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 00:41
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan ile Schmidt'in bugün bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Sullivan'ın ABD'nin Yüksek Temsilciliğe ve Dayton Barış Anlaşmalarının uygulanmasına olan desteğini ile getirdiğini aktaran Horne, "Sullivan ve Schmidt, Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan ortak taahhüdünü yineledi." ifadesini kullandı.

Horne, iki ismin yolsuzluk ile mücadele ve sivil toplumu desteklemenin gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını aktararak, "Sullivan ve Schmidt, hizmet sağlamak, istikrarı ve hukukun üstünlüğünü temin etmek, tüm Bosna Hersek halkı için barış ve ekonomik fırsatı sağlamak adına kurumların işleyişinin önemini görüştü." bilgisini aktardı.

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