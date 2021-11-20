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Dünya

ABD, Burundi'ye uyguladığı yaptırım kararında geri adım attı

ABD, doğu Afrika ülkesi Burundi'ye 2015'ten bu yana uyguladığı yaptırımları kaldırma kararı aldı.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 02:40 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 02:41
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Dışişleri Bakanı Albert Shingiro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin uyguladığı yaptırımları kaldırma kararının "akıllıca" olduğunu belirtti.

Shingiro, ayrıca bu kararından dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), 10 Haziran'da Burundi'nin kalkınmasının önünü açmak için AB ve ABD'ye bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısında bulunmuştu.

Eski Başkan Barack Obama, 2015'teki siyasi kriz sonrası Burundi'de askeri ve güvenlik görevlilerine yaptırım uygulamaya başlamış ve ulusal bir acil durum ilan etmişti.

ABD, ayrıca 11 kişiye mal varlığını dondurma ve vize kısıtlaması içeren yaptırımları da uygulamıştı.

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