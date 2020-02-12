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Dünya

ABD'den sözde Orta Doğu barış planı 'değişikliklere açık' mesajı: Taşa kazılmadı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin barış planının müzakereler için bir 'başlangıç noktası ve değişikliklere açık' olduğunu söyledi.

AA12.02.2020  07:49 - Güncelleme: 12.02.2020  07:49

İsrail-Filistin sorununun çözümü için Trump yönetiminin açıkladığı sözde barış planının ele alındığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Craft, ABD'nin teklifini savundu.

Bu teklifin Filistinliler için 'harika' ve 'gerçekçi ve uygulanabilir' bir plan olduğunu iddia eden Craft, 'Bu plan 'işine gelirse ya da dediğim dedik' bir plan değil, taşa da kazılmadı. Aksine, bu bir açılış teklifi, müzakereler için bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil.' dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin'in '70 yıldır başarısız olan eski bir plan' konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, Trump yönetimin teklifine bir şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Danon, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'görevde olduğu sürece barış konusunda ilerleme kaydedilemeyeceğini' öne sürdü.

- TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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