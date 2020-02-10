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Dünya

ABD Büyükelçiliği'nden ''Bağdat ve Necef'in büyük gösterilere hazırlandığı'' açıklaması

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ın Bağdat ve Necef kentlerinde yarından itibaren geniş çaplı gösteriler düzenlenebileceğini belirterek, vatandaşlarına elçilik binasından uzak durmaları uyarısında bulundu.

AA10.02.2020  15:16 - Güncelleme: 10.02.2020  15:16

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "11-13 Şubat tarihlerinde Bağdat'ta havalimanı yoluna kadar uzayabilecek ve yolların trafiğe kapatılabileceği geniş çaplı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Necef'te de 14 Şubat'ta benzer gösteriler düzenlenebilir. Büyükelçilikteki konsolosluk işlemleri hala askıya alınmış durumda. Vatandaşlarımızın elçilik binasından uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca konsolosluk işlemlerinin ABD'nin Erbil Başkonsolosluğunda devam ettiği kaydedildi.

Hizbullah Tugayı ve Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, 31 Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basmaya çalışmıştı.

Irak'ın başta Bağdat olmak üzere orta ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Göstericiler, 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi ismine karşı çıkıyor.

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