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Dünya

ABD Büyükelçiliği'nden Jeffrey'nin kritik Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı & Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabilecegimizi ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir.' denildi.

11.02.2020  15:07 - Güncelleme: 11.02.2020  15:17

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey'nin Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle İdlib’de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı & Suriye’deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabilecegimizi ele almak üzere Ankara’da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir. Rusya, İran rejimi, Hizbullah & Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK’nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye’de tesisini ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir. Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." 

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