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Dünya

ABD Büyükelçiliğinden ''Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor'' uyarısı

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu.

AA08.02.2020  23:47 - Güncelleme: 08.02.2020  23:47

ABD büyükelçiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Libya’daki tarafların yakın zamanda büyük çapta askeri adımlar atmaya hazırlandığına ilişkin güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Gerek saldırı ve gerekse önleyici tedbirler olsun, bu türde adımların Berlin Konferansı’nda varılan mutabakatı ihlal edeceğinin altının çizildiği açıklamada, "Tüm tarafları ve dış destekçilerini, bu tür adımların taşıdığı riski iyi düşünmeye ve BM’nin Cenevre’de kalıcı ateşkesi sağlamak üzere liderlik ettiği güvenlik diyaloğuna desteğini artırmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Ne olmuştu?

Libya’da Türkiye ve Rusya’nın ortak çağrısıyla 12 Ocak’ta ateşkes devreye girmişti. Ülkede 10 aydır süren savaşı sonlandırmak için uluslararası girişimler son dönemde hız kazanmış, ancak Hafter’e bağlı milisler, son olarak 19 Ocak'ta Berlin Konferansı’nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen, başkente yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

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