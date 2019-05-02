ABD Büyükelçiliği'nden Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'deki görüşmelerine ilişkin açıklama
ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye ziyarette bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye ziyarette bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Büyükelçilik, "Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in Türkiye'deki görüşmeleri pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda ortak endişelere dönük ilerleme için çalışacağız. Suriye konusundaki görüşmeler yakın gelecekte devam edecek." açıklamasında bulundu.
(NTV)
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