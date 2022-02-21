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Dünya

ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına Rusya'da terör saldırısı olabileceği uyarısı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, vatandaşlarına Rusya'da terör saldırıları olabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 10:57 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:58
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki vatandaşlarına Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde kamuya açık alanlardan uzak durmalarını tavsiye etti.

Açıklamada, "Basın kaynaklarına göre, alışveriş merkezlerine, tren ve metro istasyonlarına, Moskova ve St. Petersburg da dahil olmak üzere büyük kentlerin kamusal alanlarının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna sınırında gerilimin arttığı bölgelerdeki halka açık toplanma yerlerine yönelik saldırı tehditleri var." ifadesi kullanıldı.

ABD vatandaşlarına, kişisel güvenlik planlarını gözden geçirme tavsiyesinde bulunulan açıklamada, ABD hükümetinin yardımından bağımsız tahliye planlarına sahip olmaları da gerektiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikalı yetkililere hitaben yaptığı yazılı açıklamada, "Bu bilgiyi ortak kanallar aracılığıyla Rus meslektaşlarınıza ilettiniz mi? Eğer iletmediyseniz, tüm bunları nasıl anlamamız gerekiyor?" yorumunda bulundu.

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